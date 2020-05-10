أولاس يخشى رحيل ديباي

وجاء كلام أولاس في حديث لصحيفة "لو بروغريه" وقال "ليس لدي اي جديد في هذا الشأن. ممفيس قال لي بأنه جاهز للحديث عن هذا الموضوع لدى عودته. اما مديرو اعماله فيكشفون بأن موكلهم في صدد التفكير حول امكانية الرحيل في حال عدم المشاركة الاوروبية".

ويتعافى ديباي من اصابة في الرباط الصليبي تعرض لها في 15 كانون الاول/ديسمبر الماضي وخضع على اثرها لعملية جراحية.

ومن غير المستبعد رؤية ديباي يعاود التدريبات في صفوف ليون المقررة في الاول من حزيران/يونيو والاستعداد لخوض مباراة الاياب من الدور ثمن النهائي من دوري ابطال اوروبا ضد يوفنتوس الايطالي (الذهاب 1-صفر لصالح ليون) والمقررة بشكل مبدئي في اب/اغسطس المقبل.

وختم أولاس بالقول "سأبذل قصارى جهدي لكي احتفظ بخدمات جميع اللاعبين، لكن بعضهم يأمل بخوض المسابقات الاوروبية وقد يرغبون بالانضمام الى ناد آخر في حال لم نشارك اوروبيا".