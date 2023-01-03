مدرب النصر غارسيا يشيد بالأسطورة رونالدو من قبل beIN SPORTS January 3, 2023 21:49 1:11 دقيقة أشاد الفرنسي رودي غارسيا مدرب النصر بالنجم البرتغالي واصفاً إياه بأحد أساطير كرة القدم، وأضاف أنّه على امتداد مسيرته التدريبية لم يرَ الكثير من اللاعبين مثله. مقابلات رودي غارسيا كريستيانو رونالدو النصر -آخر الفيديوهات 3:34 دقيقة مانشستر يونايتد يواصل نتائجه البراقة 3:25 دقيقة نيوكاسل يقتنص نقطة التعادل من معقل المتصدر آرسنال 0:33 دقيقة شكوى من رابطة الليغا حول الهتافات ضد فينيسيوس 1:11 دقيقة مدرب النصر غارسيا يشيد بالأسطورة رونالدو 1:16 دقيقة مسلي آل معمر يتحدث عن انتقال رونالدو للنصر 2:53 دقيقة بعد مسيرة حافلة ...رونالدو يحط الرحال في النصر 2:30 دقيقة رونالدو ...سجلٌ حافل بالتتويجات والأرقام القياسية 3:04 دقيقة مراسم تقديم كريستيانو رونالدو مع النصر السعودي 0:30 دقيقة لولا دا سيلفا يتقدم الجنازة الرسمية للأسطورة بيليه 3:28 دقيقة ختام مراسم تشييع جثمان الأسطورة بيليه