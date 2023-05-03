فهد الرشيدي منح فريقه التعاون التقدم بتسجيله الهدف الأول في الدقيقة 17، ليعود الرشيدي نفسه ويضيف الهدف الثاني للتعاون في الدقيقة 67 موقعاً على ثنائيته الخاصة، قبل أن يتمكن المغربي عبد الرزاق حمد الله من تقليص الفارق للاتحاد في الدقيقة 76 ليتكبّد بذلك الاتحاد خسارته الأولى منذ هزيمته في الجولة الثانية عشرة أمام الهلال.

