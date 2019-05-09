مادة محظورة في فحص منشطات لفهد المولد

وفي بيان عبر حسابه على "تويتر"، أكد النادي تلقيه "إشعارا من اللجنة الوطنية للرقابة على المنشطات يفيد بظهور مادة محظورة في عينة لاعب الفريق الأول لكرة القدم فهد المولد".

وأضاف "يعكف مجلس الإدارة حالياً مع الإدارة القانونية على دراسة الخطوات القانونية التي تحفظ حقوق اللاعب والنادي"، مشددا على أن "هذا الايضاح (يأتي) من منطلق الشفافية التي يتعامل بها مجلس إدارة النادي مع الجماهير الاتحادية الوفية، وتأكيداً على حرص المجلس على التعاون الكامل مع اللجنة لما فيه مصلحة الرياضة السعودية ونادي الاتحاد واللاعب".

وجاء اكتشاف المادة في الفحص الطبي الذي خضع له المولد على هامش مباراة فريقه ضد النصر في المرحلة السابعة والعشرين من الدوري بالرياض في نيسان/أبريل الماضي، وفاز فيها الاتحاد بنتيجة 3-2 وسجل خلالها اللاعب الدولي الهدف الثالث لفريقه.

ويحتل الاتحاد المركز الحادي عشر (من أصل 16) في الدوري المحلي.

وبموجب الأنظمة المعمول بها في السعودية، سيوقف المولد احتياطيا عن خوض أي مباراة لفريقه في انتظار تحديد موعد جلسة الاستماع له.