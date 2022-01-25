الهلال السعودي يعلن رحيل مهاجمه الفرنسي غوميس

وقال الهلال عبر حسابه الرسمي في تويتر: "إلى اللقاء بافي.. شكراً لك على كل ما حققناه معًا"، فيما قال رئيس النادي فهد بن نافل عبر حسابه في تويتر: "نحن نحبك، سوف نفتقدك".

واستعرض الهلال البطولات التي حققها غوميس مع النادي، ونشر صور المهاجم الفرنسي مع كؤوس البطولات التي فاز بها عبر حسابه في تويتر.

بدوره، كتب غوميس في حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي "عندما يصبح الحلم حقيقة، تغرب الشمس ثم تشرق نحو أفق آخر..".

وانضم غوميس (36 عاما) إلى الهلال صيف 2018 قادمًا من غلطة سراي التركي وجدد عقده في 25 تموز/يوليو 2020 حتى حزيران/يونيو 2022 مع إمكانية التمديد لعام إضافي.



