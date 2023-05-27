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الدوري السعودي

الاتحاد يتوج بلقب الدوري السعودي

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توج الاتحاد بلقب الدوري السعودي لكرة القدم عقب تغلبه على مستضيفه الفيحاء بثلاثة أهداف دون رد.

Reuters

أقيمت المباراة في المرحلة التاسعة والعشرين "قبل الأخيرة" من المسابقة وافتتح التسجيل أحمد شراحيلي في الدقيقة الثالثة ثم أضاف رومارينيو الهدف الثاني في الدقيقة "45+1" فانتهى الشوط الأول على وقع تقدم الاتحاد بهدفين نظيفين وفي الشوط الثاني عاد رومارينيو وأحرز الهدف الثاني له والثالث لفريقه ليحسم حصده للنقاط الثلاث وتتويجه بلقب الدوري.

واستفاد الاتحاد من تعادل النصر خارج ملعبه مع الاتفاق (1-1) فرفع رصيده إلى 69 نقطة بفارق خمس نقاط أمام النصر (64 نقطة).

واللقب هو التاسع في تاريخ الاتحاد بعد أعوام (1982 – 1997 – 1999 – 2000 – 2001 – 2003 – 2007 – 2009).
 

الدوري السعودي نادي الاتحاد السعودي
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