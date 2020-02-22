نادي سوتشي يضمّ عادل رامي إلى صفوفه February 22, 2020 16:09 0:28 دقيقة أعلن نادي سوتشي الروسي الاتفاق مع الدولي الفرنسي عادل رامي على ضمه بعد ساعات من رحيله عن ناديه فنربهتشة التركي. عادل رامي -آخر الفيديوهات 0:36 دقيقة مصائب ريال مدريد لا تأتي فرادى - إصابة هازار مقلقة 4:06 دقيقة لايبزيغ المُذهل "يخنق" بايرن ميونيخ بـ"نقطة"! 3:35 دقيقة ريال مدريد يسقط أمام ليفانتي وبرشلونة في الصدارة 4:06 دقيقة ملخص مباراة لايبزيغ وشالكه 04 2:47 دقيقة ملخص مباراة مارسيليا ونانت 3:20 دقيقة مانشستر سيتي يُطيح بـ"ليستر" ويؤمن الوصافة 4:30 دقيقة رونالدو يسجل في مباراته الألف ويوفنتوس متصدراً 0:45 دقيقة هاليب تتوج باللقب على حساب ريباكينا 0:36 دقيقة رونالدو يدخل تاريخ " الكالشيو" من أوسع أبوابه 2:19 دقيقة ميسي "صائد" الأرقام القياسية