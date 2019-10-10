عملية جراحية تبعد مالكوم عن زينيت حتى آذار/مارس

أعلن نادي زينيت سان بطرسبورغ الروسي الخميس أن مهاجمه البرازيلي مالكوم الذي لعب معه لنحو ساعة فقط بعد انتقاله من برشلونة الإسباني هذا الصيف، سيغيب حتى آذار/مارس بعد خضوعه لعملية جراحية.

وتعرض مالكوم لإصابة في الورك في 10 آب/أغسطس خلال أول مباراة له مع فريق كرة القدم الروسي، حيث شارك لمدة 63 دقيقة فقط.

وأوضح النادي في بيان اليوم أن مالكوم "لن يلعب حتى نهاية العطلة الشتوية لموسم 2019-2020"، بين كانون الأول/ديسمبر وآذار/مارس.

وأضاف "بعد إجراء فحوص طبية مكثفة قام بها اخصائيون بارزون في أوروبا، تقرر أن العملية هي أفضل طريقة للعلاج".

ونقلت وكالة أنباء "ريا نوفوستي" عن مدير النادي ألكسندر مدفيديف قوله إن اللاعب خضع للعملية في فنلندا بعد نحو شهرين من تعرضه للإصابة، مشيرا الى أن النادي رأى في بادئ الأمر أن العملية غير ضرورية.

وأوضح زينيت أن اللاعب سيعاود التدريب "في أسرع وقت ممكن".

وشكل انتقال مالكوم (22 عاما) لزينيت بعد موسم واحد فقط قضاه في برشلونة مفاجأة. لكن الفريق الروسي الذي أصبح يشارك بانتظام في دوري أبطال أوروبا كان مستعداً لإنفاق 40 مليون يورو التي طلبها النادي الكتالوني للتخلي عن لاعبه البرازيلي.