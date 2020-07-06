زينيت سان بطرسبرغ بطلاً للدوري الروسي للمرة الثانية توالياً

وقاد زينيت للفوز على كراسنودار هدافيه ارتيم دزيوبا والإيراني ساردار عزمون، فدون الأول على هدف من ركلة جزاء في الدقيقة 45+1، أما الثاني فسجل ثنائية، 5 و 52، في حين وقع على الهدف الرابع أليكسي ستورومين 72.

ويستطيع زينيت بقيادة مدربه سيرغي سيماك، إحراز الثنائية المحلية إذا نجح في تخطي سبارتاك موسكو في نصف النهائي المقرر في 18 تموز/يوليو، ومن ثم الفوز في المباراة النهائية، المقررة في الخامس والعشرين من الشهر الجاري.



وكان الدوري الروسي عاود نشاطه في 20 حزيران/يونيو بعد ان توقف في 17 اذار/مارس بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.