استقالة جماعية لمجلس إدارة وفاق سطيف ! July 30, 2020 17:20 0:41 دقيقة قدّم أعضاء مجلس إدارة نادي وفاق سطيف الجزائري استقالتهم الجماعية اعتراضا على قرار المكتب الفيدرالي بتأهل مولودية الجزائر للمشاركة في دوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل. تقارير إخبارية دوري أبطال أفريقيا مولودية الجزائر وفاق سطيف الدوري الجزائري -آخر الفيديوهات 1:08 دقيقة شداد يتحدث عن شرط عودة النشاط الرياضي في السودان 1:29 دقيقة هيوستن روكيتس يفوز على سيلتيكس 0:45 دقيقة إيريك غوردون يغيب عن هيوستن روكتس 1:13 دقيقة ليبرون جيمس جاهز لعودة نشاط الـ"NBA" 1:06 دقيقة هل يقام موسم الـ"NBA" الجديد في مكان واحد؟ 3:00 دقيقة "خاتم ذكي" للحماية من خطر الإصابة بفيروس كورونا 0:35 دقيقة بيريـشيتش مدرباً جديداً لمنتخب قطر لكرة السلة 0:33 دقيقة (صحف) بايرن ميونيخ حدّد سعر ألكانتارا 1:51 دقيقة جيرو ضمن قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في يوليو 0:51 دقيقة أتالانتا يخشى غياب إليتشيتش عن لقاء سان جيرمان