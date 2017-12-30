بن شيخة يتولى تدريب وفاق سطيف

وأعلن الطرفان أن العقد ينتهي في 31 أيار/مايو 2018.

ويتولى بن شيخة تدريب سطيف خلفاً لسلفه خير الدين مضوي الذي ترك الفريق لينضم إلى النجم الساحلي التونسي.

وسبق لبن شيخة تدريب المنتخب الجزائري وفرق جزائرية ومغربية أخرى.

وقال بن شيخة لدى تقديمه لوسائل الإعلام والجمهور في مؤتمر صحفي "جئت إلى فريق عالمي شارك منذ موسمين في كأس العالم للأندية ومن الطبيعي أن أعمل من أجل قيادته نحو الألقاب وأنا سعيد جداً بهذه التجربة الجديدة".

وعن توقيعه عقد قصير المدى قال المدرب الملقب بالجنرال "أنا من طلبت من الرئيس حسن حمّار التوقيع لستة أشهر فقط وإذا أعجبت الإدارة بعملي مستعد للتجديد في نهاية الموسم ولا يوجد أي إشكال بيننا فحتى يوب هاينكس وقع في بايرن ميونيخ لستة أشهر فقط".

وتابع "عندما كنت صغيراً كنت أذهب إلى الملعب لمتابعة مباريات وفاق سطيف من مقر سكني في برج بوعريريج".

وكان وفاق سطيف تأهل أمس الجمعة إلى دور 32 لكأس الجزائر بعد فوزه على حاسي مسعود بثنائية نظيفة.

