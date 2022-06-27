فرحة عارمة بعد تتويج الترجي بلقبه السادس توالياً من قبل beIN SPORTS June 27, 2022 12:03 2:23 دقيقة عبرت جماهير الترجي عن فرحتها العارمة بعد تتويج فريقها بطلاً للدوري التونسي للمرة السادسة توالياً بفوزه على اتحاد بن قردان بهدفين لهدف في الجولة الختامية من مجموعة التتويج. تقارير إخبارية الترجي -آخر الفيديوهات 0:32 دقيقة جولة أخيرة حاسمة في الدوري السعودي 2:41 دقيقة ما هي أبرز منافسات اليوم الثاني وحظوظ العرب؟ 0:40 دقيقة انطلاقة قويّة للنجمة أنس جابر في بطولة ويمبلدون 0:37 دقيقة تقارير - يونايتد رفض عرضاً من برشلونة لضم ماغواير 0:39 دقيقة مصادر إعلامية – رونالدو رفض عرضاً من إنتر ميامي 0:32 دقيقة جيسوس يقترب من آرسنال 0:32 دقيقة beIN تمدد شراكتها مع الاتحاد الدولي لكرة السلة 2:23 دقيقة فرحة عارمة بعد تتويج الترجي بلقبه السادس توالياً 0:30 دقيقة بيتر تشيك يستقيل من منصبه في تشيلسي 0:35 دقيقة الأهلي إلى نصف النهائي