غالبية الأندية ترفض استئناف نشاط الدوري التونسي من قبل beIN SPORTS February 7, 2022 20:50 3:05 دقيقة رفضت غالبية أندية الرابطة المحترفة الأولى استئناف نشاط الدوري التونسي، المتوقف منذ أكثر من شهرين بسبب التزامات المنتخب التونسي العربية والإفريقية. تقارير إخبارية الدوري التونسي -آخر الفيديوهات 1:14 دقيقة أبو جبل اعتمد على "القارورة" في ركلات الترجيح 3:05 دقيقة غالبية الأندية ترفض استئناف نشاط الدوري التونسي 0:30 دقيقة ليون يعلن إصابة ريان شرقي 3:19 دقيقة بالميراس يأمل تعويض ما فاته عندما يواجه الأهلي 1:19 دقيقة كوت ديفوار جاهزة لاستضافة كأس أمم إفريقيا 2023 0:38 دقيقة هاردن مستمر مع بروكلين نيتس 1:48 دقيقة بعثة السنغال تصل إلى العاصمة داكار 0:41 دقيقة أربعة نجوم عرب في التشكيلة المثالية لبطولة إفريقيا 46:51 دقيقة بكين 2022 | ملخص اليوم الرابع 0:32 دقيقة دورتموند يضم زوله بداية من الصيف المقبل