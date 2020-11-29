جورفان فييرا يصل تونس للتعاقد مع النجم الساحلي من قبل beIN SPORTS November 29, 2020 13:47 0:31 دقيقة أعلن النجمُ الساحلي التونسي، وصولَ المدرب البرازيلي جورفْان فْييرا إلى تونس تمهيداً للتعاقد معه. تقارير إخبارية النجم الساحلي التونسي -آخر الفيديوهات 3:43 دقيقة نابولي يكتسح روما في ليلة وداع أسطورته مارادونا 3:20 دقيقة وولفرهامبتون يُسقط أرسنال في عقر داره 0:50 دقيقة المنتخب اللبناني يضمن تأهله إلى نهائيات كأس آسيا 2:28 دقيقة مواجهة تشيلسي وتوتنهام تنتهي بالتعادل السلبي 1:11 دقيقة طبيب مارادونا محط تحقيق بشبهة القتل غير المتعمد 1:15 دقيقة وزارة الرياضة المصرية توقف مجلس إدارة الزمالك 3:02 دقيقة ميلان يواصل عروضه القوية ويبتعد في الصدارة 5:25 دقيقة كافاني يقود مانشستر يونايتد لتحقيق ريمونتادا مثيرة 4:55 دقيقة برشلونة يعود إلى سكة الانتصارات وميسي يسجل 1:57 دقيقة تحديد موعد المؤتمرِ الدوليّ السابع للأمنِ الرياضي