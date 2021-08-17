الجعايدي في الترجي لبناء فريق قادر على العودة إفريقياً من قبل beIN SPORTS August 17, 2021 22:23 2:47 دقيقة دخل فريق الترجي التونسي مرحلة جديدة بقيادة مدربه الجديد راضي الجعايدي، العائد إلى ناديه الأم بعد تجارب خارجيّة متنوّعة كلاعب ومدرب بهدف إعادة بناء فريق قادر على العودة إلى منصّات التتويج إفريقيّـاً. تقارير إخبارية الترجي التونسي راضي الجعايدي -آخر الفيديوهات 0:49 دقيقة ماجر: الجزائر لديها كل الإمكانيات للفوز باللقب 1:28 دقيقة مراد حديود يؤكد أن مجموعة المغرب في المتناول 4:47 دقيقة قراءة في مجموعة تونس ضمن كأس الأمم الإفريقية 2:55 دقيقة العراق يواصل تحضيراته مع أدفوكات 2:47 دقيقة الجعايدي يعود لناديه الأم الترجي 1:29 دقيقة فان غال يؤكد جدارته بالعودة لقيادة هولندا 0:53 دقيقة فاران سعيد بانتقاله إلى مانشستر يونايتد 0:27 دقيقة راديبي: القرعة أفرزت مجموعات متوازنة 1:07 دقيقة مجموعات متوازنة في قرعة كأس الأمم الإفريقية 0:34 دقيقة بوكا جونيورز يُقيل مدربه عقب بدايته الكارثية