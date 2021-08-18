مهدي بن عطية في لقاء خاص مع beIN SPORTS من قبل beIN SPORTS August 18, 2021 22:41 10:22 دقيقة قال المغربي مهدي بن عطية لاعب فاتح كارا غومروك التركي، إنّه سعيد بالانضمام إلى فريق يضمّ لاعبـَين جيّدين جاء ذلك في لقاء حصريّ مع beIN SPORTS. مقابلات الدوري التركي مهدي بن عطية -آخر الفيديوهات 10:22 دقيقة مهدي بن عطية في لقاء خاص مع beIN SPORTS 2:42 دقيقة شاب يهوى جمع قمصان ميسي 0:55 دقيقة ليون يعاقب مدافعه مارسيلو باللعب مع الفريق الرديف 1:37 دقيقة راؤول خيمينيز: نجوت بأعجوبة 0:43 دقيقة تشيلسي يعير باتشواي لبيشكتاش 0:43 دقيقة لوكاكو يتمرن مع البلوز استعداداً لديربي لندن 0:36 دقيقة بطولة الولايات المتحدة: تيم ينسحب بسبب الإصابة 0:48 دقيقة موقعة مرتقبة في ملعب النور بين بنفيكا وآيندهوفن 1:06 دقيقة تقارير - خلاف كبير بين رئيس توتنهام وكاين 0:41 دقيقة فاران يلتحق بتدريبات مانشستر يونايتد