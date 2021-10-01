معاناة بشاكشهير متواصلة في الدوري التركي من قبل beIN SPORTS October 1, 2021 19:37 2:13 دقيقة ما تزال معاناة فريق بشاكشهير سبور بطل الدوري التركي قبل موسمين مستمرةً، حيث لم ينجح في تقديم أداء مقنع بعد تحقيقه اللقب، مع الإشارة أنه أنهى الموسم الماضي في المركز الثاني عشر كما أنه حقق فوزين فقط هذا الموسم. تقارير إخبارية الدوري التركي الدوري التركي الدرجة الأولى بشاكشهير -آخر الفيديوهات 0:40 دقيقة كيروش يعلن قائمة "الفراعنة" لمواجهتي ليبيا 0:47 دقيقة قمّة مرتقبة بين أتليتيكو مدريد وبرشلونة 0:36 دقيقة إنريكي يرفض التعليق على "أزمة" برشلونة 2:13 دقيقة معاناة بشاكشهير متواصلة في الدوري التركي 3:33 دقيقة رفض واسع لمقترحات الاتحاد الروسي لكرة القدم 0:53 دقيقة بوتينتسيفا تبلغ نهائي بطولة أستانا المفتوحة للتنس 0:33 دقيقة أولمبيا ميلانو يهزم تسيسكا موسكو 2:20 دقيقة فيفا يُطلق العمل بـ"محكمة كرة القدم" 12:01 دقيقة الحارس أوناي سيمون في لقاء خاص مع beIN SPORTS 1:05 دقيقة باكاياو يترشح رسمياً للانتخابات الرئاسية