وقال تيريم البالغ من العمر 66 عاماً: "جاءت نتيجة فحص فيروس كورونا الذي خضعت له اليوم إيجابية. لا تقلقوا إنني في أيدٍ أمينة بالمستشفى. آمل أن أتواصل أكثر في أقرب وقت ممكن".

ويعتبر تيريم ولقبه "الأمبراطور" شخصية بارزة في تاريخ النادي العريق الذي سبق له أن تولى تدريبه ثلاث مرات سابقا (1996-2000، 2002-2004 و2011-2013).

واستلم تيريم الإدارة الفنية للنادي التركي العريق في كانون الأول/ديسمبر 2017.

ونجح تيريم في قيادة غلطة سراي إلى إحراز اللقب المحلي ثماني مرات، وكأس تركيا ثلاث مرات ومثلها الكأس السوبر التركية، وكأس الاتحاد الاوروبي على حساب أرسنال الانكليزي عام 2000، وهو الفريق التركي الوحيد الفائز بلقب اوروبي.

كما قاد منتخب بلاده إلى نصف نهائي كأس أوروبا 2008 قبل أن يخرج بصعوبة على يد ألمانيا 2-3.

وأعلن وزير الصحة التركي مساء الأحد أن بلاده سجلت رسميا 1236 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في حين لقي 30 شخصا حتفهم.