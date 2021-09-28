السنغالي فامارا ديـيديو افتتحَ التسجيل لألانيا سبور في الدقيقة السادسة والثلاثين قبل أن يَنجَحُ أندرياس كورنيليوس في تعديلِ النتيجة قبل نهاية الشوط الأول.

وبقيت النتيجة على حالها رغمَ طردِ لاعب طرابزون سبور حسين تركمان في الجزء الاخير من اللقاء.

