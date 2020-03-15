دربي غلطة سراي وبشيكتاش بدون جمهور بسبب وباء كورونا من قبل beIN SPORTS March 15, 2020 13:29 2:46 دقيقة في قمة الجولة السادسة والعشرين من الدوري التركي، يستقبل غلطة سراي غريمه التقليدي بشيكتاش بحثا عن ثلاث نقاط تضمن للفريقينفرصة َالمنافسةِ على اللقب. تقارير إخبارية -آخر الفيديوهات 0:28 دقيقة فيروس كورونا يلقي بظلاله على الرياضات المائية 0:33 دقيقة استمرار الأنشطة الرياضية في السودان دون جمهور 0:41 دقيقة تعليق كافة مباريات المسابقات الوطنية في موريتانيا 2:46 دقيقة دربي غلطة سراي وبشيكتاش بدون جمهور 1:45 دقيقة فيروس كورونا يفرض إيقاعه على الدوري البرازيلي 1:57 دقيقة جماهير ليفربول حزينة خوفاً من ضياع لقب الدوري 3:06 دقيقة تصريحات رئيس نادي ليون تلقى انتقادات كبيرة 0:30 دقيقة عرض التوفير المبكّر 0:37 دقيقة 4 سيناريوهات تنتظر ليفربول بسبب وباء كورونا 0:38 دقيقة فالكاو وأوبي ميكل لا يريدان اللعب بسبب الفيروس