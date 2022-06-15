حصيلة اللاعبين العرب في الدوري التركي من قبل beIN SPORTS June 15, 2022 12:03 3:09 دقيقة عاش المصري محمود تريزيغيه انطلاقة جديدة في الدوري التركي في حين خسر المغربي أيوب الكعبي رهانَ الفوز بلقب هداف البطولة بينما ودع الجزائري سفيان فيغولي فريقَه غلطه سراي. تقارير إخبارية سفيان فيغولي محمود تريزيغيه أيوب الكعبي -آخر الفيديوهات 0:32 دقيقة ليفربول يكمل إجراءات التعاقد مع نونيز 1:25 دقيقة فليك يشكر ومانشيني يشيد رغم الهزيمة 0:27 دقيقة مدفيديف يبلغ الدور الثاني في بطولة هاله 0:42 دقيقة إنفانتينو يهنئ المنتخبات الـ32 المتأهلة للمونديال 0:46 دقيقة المطالبة بعقوبة جديدة في حق بلاتيني وبلاتر 0:30 دقيقة بشيكتاش يضمّ المغربي سايس 1:21 دقيقة روزيلا أيان مقتنعة بمشروع الاتحاد المغربي 3:18 دقيقة أحمد هشام الراوي نجم منتظر في الكرة القطرية 3:09 دقيقة حصيلة اللاعبين العرب في الدوري التركي 2:42 دقيقة قرارات هامة من أجل إنقاذ برشلونة اقتصادياً