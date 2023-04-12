تألق لافت لفانسون أبو بكر مع بشيكتاش من قبل beIN SPORTS April 12, 2023 20:40 2:39 دقيقة استطاع بشيكتاش التركي أن يحصدَ اثنتين وعشرين نقطة في آخر تسع مباريات، محتلاً المركز الثالث على سلم ترتيب الدوري وذلك بفضل اللاعب فانسون ابو بكر. يذكر أن المهاجم الكاميروني كان انضم إلى بشيكتاش في فترة الانتقالات الشتوية، وسجل له ستة أهداف. تقارير إخبارية بشيكتاش التركي فانسان أبو بكر -آخر الفيديوهات 1:38 دقيقة لامبارد: "هناك خيبة أمل بعد الخسارة" 1:27 دقيقة أنشيلوتي: "أفضلية هامة لكنها غير حاسمة" 1:26 دقيقة فينيسيوس جونيور: "لعبنا واحدة من أفضل مبارياتنا" 5:02 دقيقة ريال مدريد يخطو خطوة هامة نحو بلوغ نصف النهائي 3:52 دقيقة الجزائري بن ناصر يقود ميلان للفوز على نابولي 0:38 دقيقة الاتحاد الفلسطيني يستنكر اعتبار شباب الخليل خاسراً 0:34 دقيقة تقارير: النصر قرر الانفصال عن مدربه رودي غارسيا 2:39 دقيقة تألق لافت لفانسون أبو بكر مع بشيكتاش 1:59 دقيقة مدفيديف يلاقي زفيريف في ثمن النهائي 2:07 دقيقة سباليتي يمتدح غوارديولا