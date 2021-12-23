

ورغم تقدّم الضيوف مبكراً بواسطة السنغالي شريف ندياي بعد مرور ثلاث دقائق فقط منهياً هجمة منظمة لغوزتيبه، إلا أن بيشكتاش تمكّن من تعديل الأرقام عبر الكندي كيلي لارين في الدقيقة الحادية والثلاثين.

وسنحت فرصة للضيوف لاستعادة التقدّم بعدما تحصّلوا على ركلة جزاء، إلا أن إرسين ديستان أوغلو حارس بيشكتاش تمكن من صدها، قبل أن يرجّح زميله الجزائري رشيد غزال كفة بيشكتاش بتسجيله الهدف الثاني من تسديدة متقنة في الدقيقة الستين.

ولم يؤثر طرد الفرنسي فالانتان روزييه على تقدم بيشكتاش الذي حافظ على انتصاره والذي رفع به رصيده للنقطة الثامنة والعشرين.