بعض الأندية التركية تعاني من عزوف الجماهير عن حضور مبارياتها من قبل beIN SPORTS September 5, 2022 11:59 2:51 دقيقة تعاني بعض الأندية التركيّة من عزوف الجماهير عن حضور مبارياتها وذلك بسبب عدم وجود ملعب خاص للفريق ما يؤثر على أدائها وكذلك على مستوى الدوريّ التركي بأكمله. تقارير إخبارية الدوري التركي -آخر الفيديوهات 0:22 دقيقة النسخة الأصلية من "كأس العالم" تحط في غانا 2:51 دقيقة أندية تركية تعاني من عزوف الجماهير عن الحضور 1:41 دقيقة تين هاخ يتحدث عن استثمار الأوقات الجيدة 4:39 دقيقة فلاشينغ ميدوز: كيريوس يجرد مدفيديف من اللقب 4:22 دقيقة أُنس جابر تبلغ ربع نهائي بطولة أميركا المفتوحة 2:45 دقيقة موناكو يعود لسكة الانتصارات من بوابة نيس 1:46 دقيقة بلجيكا تتجاوز إسبانيا وألمانيا تنتصر بعد التمديد 5:45 دقيقة فلاشينغ ميدوز: بيريتيني إلى ربع النهائي 3:14 دقيقة الزلزولي يسهم بفوز أوساسونا وبرايثوايت يضع بصمته 0:20 دقيقة ماينتس يحقق انتصاراً ثميناً على مونشنغلادباخ