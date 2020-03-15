النني: أهدرنا العديد من الفرص March 15, 2020 22:42 0:25 دقيقة عبر المصري محمد النني لاعب بيشكتاش التركي عن سعادته الكبيرة بالأداء الذي قدمه في المباراة ضد غلطة سراي والتي انتهت بالتعادل 0-0 الأحد. مقابلات -آخر الفيديوهات 0:25 دقيقة النني: أهدرنا العديد من الفرص 0:24 دقيقة الاتحاد الإماراتي لكرة القدم يعلّق جميع أنشطته 0:29 دقيقة الاتحاد البرازيلي يعلّق جميع مسابقاته المحلية 1:34 دقيقة استدعاء الصاعد إيفـيـتـش لمنتخب كوسوفو يثير الجدل 3:17 دقيقة تايسون فيوري تناول مواد منشّطة محظورة 1:15 دقيقة قائمة بأبرز اللاعبين والرياضيين المصابين بالكورونا 1:54 دقيقة نجوم الرياضة يسهمون في محاربة الكورونا على طريقتهم 0:56 دقيقة رئيس الاتحاد الإيطالي سيطلب من يويفا تأجيل اليورو 0:21 دقيقة إلتشي يعلن عن إصابة أحد لاعبيه بكورونا 2:06 دقيقة وباء كورونا يضع الدوريات الكبرى أمام فراغ قانوني