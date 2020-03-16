الدوري التركي يتواصل وسط جدل كبير من قبل beIN SPORTS March 16, 2020 12:17 6:44 دقيقة طالب اللاعبون الأجانب المحترفون في الدوري التركي بإيقافه وعدم المغامرة بحياتهم وإعادة النظر في قرار لعب المباريات دون جمهور في حين ما يزال الاتحاد التركي لكرة القدم متمسكا بقراره. تقارير إخبارية الدوري التركي -آخر الفيديوهات 0:33 دقيقة فولفسبورغ يعلن عن تعليق تدريباته 4:22 دقيقة إيطاليا واثقة من تأجيل يورو 2020 0:29 دقيقة فاتـزكه يتوقع تأجيل بطولة أمم أوروبا 4:08 دقيقة ما هو مصير يورو 2020 المرتقب؟ 0:34 دقيقة هونيس:"على الجميع أن يتوقف عن لعب كرة القدم" 0:26 دقيقة أبرز الأحداث الرياضيـة التي تأثرت بوباء كورونا 2:10 دقيقة الأنظار تتجه صوب اجتماع اليويفا الثلاثاء 0:39 دقيقة دوالا الكاميرونية تستضيف نهائي دوري أبطال أفريقيا 0:47 دقيقة مانشيني يؤيد فكرة تأجيل الـ"يورو" 0:25 دقيقة النني: أهدرنا العديد من الفرص