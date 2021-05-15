ورفع الفوز رصيد بشكتاش إلى 84 نقطة مثل غلطة سراي الذي انتصر 3-1 على يني مالاتيا سبور.



وتفوق بشيكطاش (+45) بفارق هدف واحد على غلطة سراي.



وأنهى فنربهتشه الموسم في المركز الثالث برصيد 82 نقطة.



ومنح المدافع الكرواتي فيدا التقدم لبشكتاش بعد عشر دقائق قبل أن يدرك ألبسلان أوزتورك التعادل لصاحب الأرض في الدقيقة 24.



ومع تقدم غلطة سراي في مباراته الثانية 2-1 في ذات التوقيت، جاء حسم النجم الجزائري رشيد غزال، المعار من ليستر سيتي، للقب الدوري لصالح بشكتاش من ركلة جزاء في الدقيقة 69، قبل أن ينهي غلطة سراي مباراته بهدف ثالث لم يكن كافياً للتويج.