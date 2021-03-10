غلطة سراي يفسخ عقد المغربي بلهنده

وقال غلطة سراي في بيان إن عقد لاعب الوسط "انتهى من جانب واحد"، متهما اللاعب بـ "الإضرار بسمعة" النادي وإبداء "تصريحات مهينة" لمسؤوليه.

وكان بلهندة عبّر في تصريح لقناة محلية عن استيائه من حالة العشب في ملعب غلطة سراي، عقب التعادل مع سيفاسبور 2-2 الأحد في الدوري المحلي.

وقال بحسب ترجمة بالتركية لتصريحاته: "يتعيّن على المسؤولين إيجاد حل. حتى أرضية ملعب معسكرنا التدريبي في حالة أفضل. بدلا من الهوس على تويتر وإنستاغرام، أو الاهتمام بوسائل الإعلام، اعتنوا بالملعب".

وأثارت هذه التصريحات استياء إدارة غلطة سراي بشكل كبير وجدلاً حاداً على وسائل التواصل الاجتماعي بين أنصار النادي.

أزمات مستمرة

وليست المرة الأولى يجد فيها بلهندة (31 عاما) نفسه وسط عاصفة على ضفاف البوسفور، حيث ألقى بعض المشجعين باللوم عليه في عدم الاتساق في المستوى والالتزام.

وفي عام 2019، تعرّض لصيحات استهجان من قبل الجمهور التركي بعد استبداله خلال مباراة في دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا ضد ريال مدريد الاسباني. ولدى العودة الى اسطنبول شتم الجماهير.

وانضم الدولي المغربي الذي يشغل مركز لاعب الوسط المهاجم، إلى العملاق التركي عام 2017 وخاض مع الفريق 98 مباراة أحرز فيها 18 هدفاً.

ونجح بلهنده في التتويج مع غلطة مرتين متتاليتين بلقب الدوري التركي موسمي 2017-2018 و2018-2019، إضافة إلى كأس تركيا وكأس السوبر المحلي عام 2019.

وبدأ بلهندة مسيرته الاحترافية مع نادي مونبلييه في عام 2009، وكان أحد الركائز الأساسية في تتويجه بلقب بطل الدوري الفرنسي عام 2012.

