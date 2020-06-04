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الدوري البرتغالي

رغم هدف كورونا.. بورتو ينهزم خلال استئناف الدوري

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مني بورتو المتصدر بخسارة مفاجئة أمام مضيفه فاماليكاو 1-2 خلال استئناف الدوري البرتغالي لكرة القدم بعد توقف دام قرابة ثلاثة اشهر بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

AFP

وبات بورتو مهدداً بالتنازل عن المركز الأول لصالح غريمه التقليدي بنفيكا الذي يتخلف عنه بفارق نقطة واحدة ويلتقي تونديلا الرابع عشر الخميس.

شهدت بداية المباراة التي أقيمت ضمن مباريات المرحلة الخامسة والعشرين، وقوف دقيقة صمت على ضحايا وباء "كوفيد-19". وعلى الرغم من اقامة المباريات من دون جمهور فقد تجمع مئات من أنصار بورتو في أرجاء الملعب مخالفين قوانين التباعد الاجتماعي.

وارتكب حارس مرمى بورتو أغوستين مارشيزين خطأ فادحاً في تشتيت احدى الكرات فوصلت إلى فابيو مارتنز ليمنح التقدم لفاماليكاو (48).

ونجح بورتو في ادراك التعادل بواسطة لاعبه المكسيكي خيسوس كورونا بتسديدة قوية (74). لكن الكلمة الأخيرة كانت لبدرو غونسالفيش الذي منح النقاط الثلاث لفاماليكاو بتسديدة من 25 مترًا (78).
 

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