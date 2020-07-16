بورتو يتوج بلقب الدوري البرتغالي

ويتصدر بورتو البطولة برصيد 79 نقطة من 32 مباراة متقدماً بثماني نقاط على بنفيكا الفائز باللقب في الموسم الماضي. وظل سبورتنغ في المركز الثالث برصيد 59 نقطة.

وسيطر صاحب الأرض في الشوط الأول وأُلغي هدف لويس دياز بداعي لمسة يد قبل أن يبعد سيباستيان كوتس تسديدة المهاجم الكولومبي من على خط المرمى.

وأهدر سبورتنغ فرصة في الدقيقة 34 عندما وضع جوفان كابرال ضربة رأس فوق العارضة.

وتقدم بورتو في الدقيقة 64 عندما وصل دانيلو إلى الكرة عند القائم القريب قبل مراقبه ليحول ركلة ركنية من أليكس تيليس بضربة رأس في المرمى.

وحسم ماريغا لقب بورتو الثاني في ثلاثة مواسم بهدف بعد هجمة مرتدة في الوقت المحتسب بدل الضائع.

ويملك بورتو فرصة حصد الثنائية المحلية عندما يواجه بنفيكا في نهائي الكأس في أول آب/أغسطس.

