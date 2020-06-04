بنفيكا يهدر فرصة توسيع الفارق مع بورتو

وخسر بورتو يوم الأربعاء 2-1 أمام مستضيفه فاماليساو ليمنح بنفيكا فرصة توسيع الفارق إلى نقطتين في الصدارة، لكن رغم سيطرته على المباراة وتسديده 24 محاولة على المرمى أخفق بنفيكا في الانتصار.

ولعب روبن دياز مدافع بنفيكا ضربة رأس في إطار المرمى بعد ركلة ركنية في الشوط الثاني بينما سدد البديل دييغو سوزا ضربة رأس أخرى في إطار المرمى قبل أن يتم إنقاذ تسديدة أخرى له من على خط المرمى في الوقت المحتسب بدل الضائع.

وبهذا التعادل استعاد بنفيكا الصدارة بفارق الأهداف عن غريمه رغم تساويه مع بورتو برصيد 60 نقطة من 25 مباراة.

ويحتل تونديلا المركز 13 برصيد 26 نقطة متقدما بسبع نقاط على منطقة الهبوط.