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دوري أبطال أوروبا
الدوري البرتغالي

أتلتيكو مدريد يدفع 22.5 مليون يورو لسبورتينغ لشبونة بشأن انتقال مارتينز

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وافق أتلتيكو مدريد، ثاني الدوري الإسباني لكرة القدم، على دفع مبلغ 22.5 مليون يورو إلى سبورتينغ لشبونة بشأن انتقال جيلسون مارتينز إلى صفوفه مقابل وقف النادي البرتغالي ملاحقته قضائيا، بحسب ما أعلن الناديان الثلاثاء.

AFP

وقال أتلتيكو في بيان "توصّل أتلتيكو مدريد وسبورتينغ لشبونة إلى اتفاق يقضي بقيام النادي البرتغالي بسحب الملاحقة القضائية تجاه نادينا الذي كان مطالبا بدفع مبلغ معين في ما يتعلق بتسجيل عملية انتقال جيلسون مارتينز في سوق الانتقالات الصيف الماضي".

في المقابل أصدر سبورتينغ لشبونة بيانا أكد فيه أن الناديين توصّلا إلى اتفاق ودي "وتعهّد النادي المدريدي بدفع 22.5 مليون يورو في ما يتعلق بعملية انتقال جيلسون مارتينز".

ويلعب مارتينز حاليا في صفوف موناكو الفرنسي معارا من أتلتيكو، وهو كان اعتبر أنه يستطيع فسخ عقده من طرف واحد مع سبورتينغ لشبونة في نهاية موسم 2017-2018 شأنه في ذلك شأن 8 لاعبين آخرين بعد أزمة داخلية هزت النادي البرتغالي. واعتبر هؤلاء اللاعبون أنهم في حل من التزاماتهم بعد اجتياح مركز التدريب في النادي من قبل مشجعين ملثمين وعنيفين.

وانتقل مارتينز بعد تلك الحادثة إلى أتلتيكو مدريد، ووقّع عقدا لمدة خمس سنوات ما استدعى قيام سبورتينغ لشبونة بشكوى لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، معتبرا أن ما قام به اللاعب "تصرفا غير مقبول"، وطالبوا بالحصول على تعويضات وانزال عقوبة رياضية بحق اللاعب والنادي الإسباني.

وكان سبورتينغ توصل إلى اتفاق مماثل بشأن حارس مرماه السابق روي باتريسيو المنتقل إلى نادي ولفرهامبتون الإنكليزي الذي سدد مبلغا مقداره 18 مليون يورو لحل الخلاف بين الطرفين في تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وعلى هامش الاتفاق بين سبورتينغ وأتلتيكو مدريد، أعلن الأول انضمام الأرجنتيني لوسيانو فييتو مقابل 7.5 ملايين يورو من دون أن يذكر مدة العقد علما بأن أتلتيكو، أعار اللاعب هذا الموسم إلى فولهام الإنكليزي.
 

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