وأفاد المسؤول الطبي في النادي ماركوس تيكسييرا في شريط مصور بث عبر قناة الفريق على موقع "يوتيوب"، ان فاسكو دا غاما أخضع 350 شخصا من أفراده، بما يشمل اللاعبين والجهاز الفني وموظفين، لفحوص "كوفيد-19".

وتابع "وجدنا ان 16 رياضيا جاءت نتائجهم إيجابية. تم فصلهم عن بقية المجموعة، وسيبقون على تواصل مع الجهاز الطبي، وسيخضعون لفحوص (دورية) الى ان نتأكد انهم لم يعودوا قادرين على نقل الفيروس الى بقية أفراد التشكيلة".

وباتت البرازيل ثانية دول العالم من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا بعد الولايات المتحدة. وسجلت في الدولة الأميركية الجنوبية، 29 ألف حالة وفاة معلنة بسبب "كوفيد-19".

وعاود فريق مدينة ريو دي جانيرو، كغيره من بعض أندية البلاد، التمارين في الآونة الأخيرة، على رغم اتساع نطاق تفشي الوباء في البلاد.

وأثار الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو جدلا في الأيام الأخيرة، مع دعوته الى معاودة نشاطات كرة القدم في البلاد، على رغم أزمة "كوفيد-19".