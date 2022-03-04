نيني سعيد بما قدمه طيلة مسيرته الرياضية March 4, 2022 10:06 1:28 دقيقة قال نيني لاعب فاسكو دا غاما إنّه سعيد بما قدمه طيلة مسيرته الرياضية، ومستعد لتقديم المزيد مع فاسكو دا غاما، وأضاف النجم البرازيلي أنّه فخور كونه أصبح مصدر إلهام للكثير من الرياضيين. مقابلات فاسكو دا غاما -آخر الفيديوهات 0:32 دقيقة انسحاب بارتي من دورتي إنديان ويلز وميامي 0:38 دقيقة فرنسا تعزز صدارتها بفوزها على كرواتيا 1:28 دقيقة نيني سعيد بما قدمه طيلة مسيرته الرياضية 0:42 دقيقة حلبة لوسيل محطّ الأنظار 1:20 دقيقة غضب كبير أثناء محاولة أنييلي شرح ميزات السوبر ليغ 3:00 دقيقة نخبة من فرسان العالم تحطّ الرحال في ميدان الشقب 2:38 دقيقة انطلاق منافسات بطولة "تحدي كأس الخليج" للبادل 4:30 دقيقة إيفرتون يتخطى بورام وود ويعبر إلى ربع النهائي 0:50 دقيقة هوفمان: "مصرع لاعبيْن أوكرانييْن" 1:08 دقيقة جيسي مارش: "استفدت كثيراً من مارسيلو بييلسا"