الاتحاد البرازيلي لكرة القدم يرفض طلب فلامنغو بتأجيل مباراته أمام بالميراس September 25, 2020 09:22 0:47 دقيقة رفض الاتحاد البرازيلي لكرة القدم طلب فلامنغو حامل اللقب بتأجيل مباراته أمام بالميراس في الدوري بعد إصابة 16 لاعبا بفيروس كورونا إضافة إلى المدرب وعدد من الإداريين. تقارير إخبارية الدوري البرازيلي بالميراس فلامنغو -آخر الفيديوهات 0:27 دقيقة روبليف يعبر إلى نصف نهائي بطولة هامبورغ 13:28 دقيقة المؤتمر الصحفي لباختاكور قبل مواجهة استقلال طهران 0:53 دقيقة اعتبار توتنهام فائزا في مباراته ضد ليتون أورينت 9:13 دقيقة المؤتمر الصحفي لشباب الأهلي دبي قبل مواجهة الأهلي 13:07 دقيقة المؤتمر الصحفي للأهلي قبل مواجهة شباب الأهلي دبي 1:19 دقيقة أوباميانغ: "نتسلّح بالثقة في مواجهة ليفربول" 3:04 دقيقة آخر التطورات بشأن ما يعرف بقضية سواريز 0:22 دقيقة زلاتان إبراهيموفيتش يتحدّى فيروس كورونا ! 1:57 دقيقة ليكرز يعزّز تقدّمه على ناغتس في نهائي "الغربية" 0:47 دقيقة الاتحاد البرازيلي لكرة القدم يرفض طلب فلامنغو