غريميو يستغني عن خدمات مدربه سكولاري

وتأتي إقالة سكولاري (72 عاماً) بعد أربعة أشهر من عودته إلى تدريب فريقه القديم-الجديد، حيث أفاد غريميو على مواقع التواصل الاجتماعي أن "النادي يعلن بعد مباراة هذه الأمسية، أنه توصل إلى اتفاق مشترك مع المدرب لويس فيليبي سكولاري لفسخ عقده".

وأضاف "يقدّر غريميو التزام واحترام المدرب وطاقمه الفني خلال فترة العمل مع النادي".

وبات سكولاري الذي عاد إلى قيادة الإدارة الفنية لغريميو للمرة الرابعة، ثاني أكثر المدربين خوضاً للمباريات في تاريخ النادي مع 385 مباراة.

وعلّق مدرب منتخب البرازيل والبرتغال السابق على قرار غريميو "سأستمر في أن أكون عضواً في غريميو كما كنت دائماً، وسأظل كذلك".