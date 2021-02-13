ساو باولو البرازيلي يستعين بالأرجنتيني كريسبو

ويأتي تعيين المدرب البالغ 45 عاما بعد قيادته ديفينسا إي خوستيسيا المتواضع إلى لقب كأس سودأميريكانا الرديفة في أميركا الجنوبية.

ووقع المهاجم المتوج سابقاً بلقب الدوري الإنكليزي مع تشيلسي والدوري الإيطالي ثلاث مرات مع إنتر عقداً لسنتين مع ساو باولو.

Histórico vencedor, alma copeira e DNA lutador.



¡Bienvenido, Hernán Crespo! 🇦🇷🇾🇪



Saiba mais sobre o novo técnico do São Paulo: https://t.co/YeOicN45Ld#CorazónTricolor pic.twitter.com/3Mo1ZuI2Fd — São Paulo FC (@SaoPauloFC) February 12, 2021

قال رئيس النادي جوليو كاساريس "لديه تاريخ مليء بالانتصارات، كان رياضياً رائعاً وهو مدرب واعد".

تابع "لدينا قائد بعقلية الفائز".

ويحل كريسبو بدلاً من فرناندو دينيز المقال بعد سلسلة نتائج سيئة أنزلت ساو باولو عن قمة الدوري البرازيلي.

واستلم كريسبو (35 هدفا في 64 مباراة دولية) تدريب ديفينسا إي خوسيتسيا من الضواحي الجنوبية للعاصمة بوينوس أيرس الذي أطلقته شركة للحافلات، في كانون الثاني/يناير 2020 ليكون التجربة التدريبية الرابعة له بعد فريق شباب بارما الإيطالي (2014-2015) ومودينا الإيطالي (2015-2016) وبانفيلد الأرجنتيني (2018-2019).

ونجح الهداف السابق الذي أمضى معظم مسيرته الكروية في الدوري الإيطالي حيث تنقل بين بارما (1996-2000 و2010-2012) ولاتسيو (2000-2002) وإنتر ميلان (2002-2003 و2006-2009) وميلان (2004-2005) وجنوى (2009-2010) تخللها مروره بتشيلسي، في قيادة هذا الفريق المتواضع نهاية كانون الثاني/يناير إلى الإنجاز التاريخي بالفوز في نهائي المسابقة الثانية من حيث الأهمية في القارة من بعد كوبا ليبرتادوريس على مواطنه لانوس 3-0.

لكن هذا الإنجاز لم يحل دون اتخاذه قرار الرحيل الذي أعلن عنه في رسالة على انستاغرام قال فيها "أريد أن أخبركم أني سأرحل، مع الطاقم (التدريبي)، عن ديفينسا إي خوستيسيا. أنا ممتن على استقبالكم الحار وعاطفتكم وثقتكم في عملنا".