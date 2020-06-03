جيسوس وفلامنغو... تجديد الشراكة المثمرة

وتولى جيسوس (65 عاماً)، تدريب فلامنغو العام الماضي وقاد النادي إلى ثلاثة ألقاب في عام 2019.

وكتب جيسوس على إنستغرام: "توصل ممثلي إلى اتفاق اليوم مع مجلس إدارة فلامنغو لتجديد عقدي لمدة عام آخر".

وأضاف: "كانت علاقاتي الودية مع الفريق بأكمله وإدارة النادي ومحبي فلامنغو حاسمة في قلبي، وساهمتْ في اتخاذ قراري بشكل واضح، شكراً لكم جميعاً على لطفكم ودعمكم".

وقاد جيسوس فلامنغو إلى 41 فوزاً من 55 مباراة منذ توليه المسؤولية في يونيو/ حزيران من العام الماضي.

وكان الفوز بكأس ليبرتادوريس الأول لنادي أسطورة السامبازيكو منذ عام 1981.