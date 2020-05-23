وكانت رابطة المحترفين قررت الاثنين إنهاء الموسم بشكل كامل وتتويج سلتيك بطلاً للدوري بعد أكثر من شهرين من التوقف الناتج عن تفشي وباء فيروس كورونا المستجد.

وكانت المناقشات سابقاً تدور حول إطلاق الموسم الجديد في أيلول/سبتمبر أو تشرين الأول/أكتوبر لكن يبدو أن ماكسويل أكثر تفاؤلاً.

وقال: "أعتقد أنه من المرجح مشاهدة كرة القدم في آب/أغسطس. إننا نشهد ذلك في جميع أنحاء أوروبا. من الممكن تحقيق ذلك بالتأكيد، فالخطط التي نضعها شاملة".

وأضاف "علينا أن نتأكد من قدرتنا على منح الحكومة الطمأنينة بأننا نستطيع القيام بذلك بطريقة تحافظ على سلامة اللاعبين والأجهزة الفنية وكل من يشارك في اللعبة، وأنا متأكد من أننا نستطيع القيام بذلك".

لكن مدير العيادات الوطنية جايسون ليتش حذر من أن الرياضة الاحترافية يجب أن تمر بعدد من المراحل قبل العودة إلى المنافسات. مشيراً إلى أنه لم يتم ربط أي موعد بهذه المراحل.

وقال في تصريح لإذاعة "بي بي سي" الاسكتلندية "قد تكون خلال ثلاثة أسابيع إذا سارت الأمور بشكل جيد، لكنها قد تكون ستة أسابيع.

فيروسقد تعود الأمور إلى الوراء قليلاً، وقد لا يحصل أي شيء مما قلناه في المرحلة الثانية. لكن الرياضة الاحترافية بدأت تستعد لتكون حاضرة للمرحلة الثانية، وهي التدريبات الرئيسية".

