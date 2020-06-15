الأندية الاسكتلندية ترفض خطة إعادة هيكلة البطولات المحلية



ولم يدعم الخطة سوى 16 نادياً من بين 42، موزعة على الدرجات الأربع بواقع 12 فريقاً للدرجة الممتازة وعشرة فرق في الدرجات الأدنى.



وكان المخطط يرمي إلى رفع عدد فرق الدرجة الممتازة إلى 14 فريقاً والإبقاء على العدد الحالي في الدرجات الأخرى.



وكان التغيير بحاجة إلى موافقة 11 نادياً من أصل 12، إلى جانب ما لا يقل عن ستة أندية من الدرجة الأولى (التي تعادل الدرجة الثانية)، و75 بالمئة من أندية الدرجتين الوطنيتين (اللتان تعادلا الدرجتين الثالثة والرابعة).



ووافق مجلس رابطة كرة القدم الاسكتلندية للمحترفين على "رسم خط في إطار محادثات إعادة الهيكلة" بعد التصويت غير الرسمي الإثنين.

وتمّ التصديق على هبوط هارتس إلى الدرجة الأولى التي سينطلق موسمها القادم في 17 تشرين الأول/أكتوبر، فيما ستكون بداية الدوري الممتاز في

الأول من آب/أغسطس.



وقال رئيس الرابطة نيل دونكاستر: "في حين أن عدداً من الأندية كانت تؤيد إجراء توزيع جديد، فإن الدعم لذلك لم يكن كافياً، وسوف نمضي الآن قدماً في إعداد برنامج الموسم 2020-2021 على أساس التوزيع الحالي "12-10-10-10".

وأضاف: "بسبب القيود المفروضة علينا جراء تفشي فيروس كورونا، صوتت أندية الدرجة الأولى أيضاً بأغلبية ساحقة للعب مع بعضها البعض ثلاث مرات في الموسم المقبل، بدلاً من أربع مرات (النظام القديم مرتين ذهاباً ومرتين إياباً)، مما يسمح ببداية متأخرة للموسم".

