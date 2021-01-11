وخرج ماكيني في الدقيقة التاسعة عشرة من المباراة واستُبدل بالويلزي ارون رامسي الذي سجل هدفاً في المواجهة، فيما غادر ديبالا الملعب قبل دقائق من نهاية الشوط الأول بعد تلقي العلاج إثر إصابة في ركبته اليسرى، ودخل بدلاً منه السويدي ديان كولوسيفسكي وقال بيرلو عقب المباراة إن ديبالا يعاني من كدمة قوية في الرباط الجانبي للركبة، وهو يعاني من بعض الآلام.

