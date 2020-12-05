ووقع على هدف تورينو الكاميروني نيكولاس نكولو 9، فيما سجل للسيدة العجوز، وستون مكيني 78، ليوناردو بونوتشي 89.

ورفع يوفي رصيده إلى 20 نقطة في المركز الثاني، فيما توقف رصيد تورينو عند النقطة 6 في المركز الثامن عشر.



وكانت آخر هزيمة ليوفي على أرضه أمام تورينو عام 1995.

وبتجبنه هزيمة نادرة أمام جاره المتواضع الذي حقق فوزاً يتيماً في آخر 29 مواجهة بين الفريقين ويعود الى نيسان/أبريل 2015 على ملعبه (2-1)، تحضر يوفنتوس بشكل جيد معنوياً من أجل زيارته إلى ملعب برشلونة الإسباني الثلاثاء في دوري الأبطال حيث سيحاول الفوز من أجل انتزاع الصدارة في الجولة الختامية من النادي الكاتالوني.

كما ضيق البطل الخناق على غريمه ميلان المتصدر بعدما أصبح على بعد ثلاث نقاط منه بانتظار مباراة الأخير مع مضيفه سمبدوريا الأحد،

وكانت البداية صعبة على يوفنتوس، إذ بدا الدفاع مهزوزاً ما أسفر عن تقدم تورينو إثر ركلة ركنية من الجهة اليسرى وصلت على إثرها الكرة إلى نكولو، فسددها في شباك الحارس البولندي فويتشيخ تشيزني (9) الذي أنقذ فريقه من هدف ثان إثر هجمة مرتدة وانفراد لسيموني زازا (14).

وضغط فريق بيرلو بحثاً عن التعادل لكن رونالدو وفيديريكو كييزا والسويدي ديان كولوشيفسكي والأرجنتيني باولو ديبالا الذي لعب أساسياً نتيجة إيقاف المتألق الإسباني ألفارو موراتا بعد طرده في أواخر لقاء المرحلة الماضية، بدوا عاجزين أمام دفاع تورينو لينتهي الشوط الأول بتقدم الضيوف.

ولم يختلف الوضع في الشوط الثاني نتيجة عجز عند لاعبي "السيدة العجوز" ومدربهم بيرلو في إيجاد الحلول وحتى عندما اعتقد بأنه عاد الى أجواء اللقاء، قرر الحكم إلغاء الهدف الذي سجله الكولومبي خوان كوادرادو من مسافة بعيدة بعدما تبين إثر مراجعة "في أيه آر" بأن زميله ليوناردو بونوتشي ارتكب خطأ في منطقة جزاء تورينو (58).

لكن الفرج جاء عبر البديل ماكيني الذي أدرك التعادل لفريق "السيدة العجوز" بكرة رأسية في الدقيقة 78 إثر عرضية من كوادرادو بعد ركلة ركنية، ليسجل ابن الـ22 عاما القادم هذا الموسم من شالكة الألماني على سبيل الإعارة، هدفه الأول بقميص بطل إيطاليا من أصل 10 مباريات ضمن جميع المسابقات.

وعندما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة، خطف بونوتشي هدف الفوز الخامس لفريقه هذا الموسم بكرة رأسية قوية إثر عرضية أخرى من كوادرادو الذي كان أحد أفضل لاعبي فريق بيرلو في اللقاء (89).

