وعانى يوفنتوس في الآونة الاخيرة من النتائج المخيبة، فبعد خروجه من ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا على يد بورتو البرتغالي، كسب أربع نقاط من أصل تسع ممكنة في الدوري (فاز على مضيفه كالياري 3-1 وخسر أمام ضيفه بينيفينتو صفر-1 وتعادل أمام جاره تورينو 2-2)، ما وضع مدربه بيرلو تحت ضغط كبير دفع وسائل الاعلام المحلية إلى التطرق إلى امكانية اقالته في حال التعثر أمام الفريق الجنوبي.

لكن يوفنتوس كشر عن أنيابه الأربعاء الماضي عندما تغلب على ضيفه نابولي 2-1 الأربعاء في مباراة مؤجلة من المرحلة الثالثة منقذاً رأس مدربه، قبل أن يكرم وفادة جنوى اليوم.

وتنتظر يوفنتوس مواجهة قوية الأحد المقبل ضد مضيفه أتالانتا.

وبكر يوفنتوس بالتسجيل وتحديداً في الدقيقة الرابعة عبر الدولي السويدي ديان كولوشيفسكي بتسديدة بيسراه من داخل المنطقة إثر تمريرة من الدولي الكولومبي خوان كوادرادو.

وأضاف الدولي الاسباني ألفارو موراتا الهدف الثاني عندما استغل دربكة أمام المرمى فتابع الكرة بيسراه داخل المرمى (22).

وقلص جنوى الفارق مطلع الشوط الثاني عبر جانلوكا سكاماكا بضربة رأسية إثر ركلة ركنية انبرى لها نيكولو روفيلا (49)، لكن لاعب الوسط الدولي الأميركي ويستون ماكيني وجه الضربة القاضية لضيوف بتسجيله الهدف الثالث عندما تلقى كرة خلف الدفاع من المدافع البرازيلي دانيلو فتوغل داخل المنطقة ولعبها على يسار الحارس ماتيا بيرين (70).

واستعاد نابولي توازنه عقب الخسارة أمام يوفنتوس الأربعاء الماضي، وتغلب على مضيفه سمبدوريا بهدفين نظيفين سجلهما لاعب الوسط الدولي الاسباني فابيان رويز (35) والمهاجم الدولي النيجيري فيكتور أوسيمهن (87).

وحقق نابولي الاهم قبل استضافته إنتر ميلان المتصدر الأحد المقبل.

وأنقذ لاعب الوسط الدولي الصربي سيرغي ميلينكوفيتش-سافيتش فريقه لاتسيو في فخ مضيفه هيلاس فيرونا وسجل له هدف الفوز في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.