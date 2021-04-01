

وجاء في بيان نشره الفريق الإيطالي: "خضع ليوناردو بونوتشي لمسحة طبية بعد العودة من المشاركة مع المنتخب الإيطالي والتي أثبتت إصابته بعدوى فيروس كورونا (كوفيد-19) واللاعب في الحجر الصحي حالياً".



ولفت فريق السيدة العجوز أيضاً إلى أن مدافعه التركي ميريه ديميرال (23 عاماً) أصيب بالجائحة أثناء تواجده مع منتخب بلاده، وعاد إلى تورينو على متن رحلة طبية مصرح بها من قبل السلطات المختصة، ويلتزم بالحجر الصحي في فندق النادي.

وسيغيب المدافعان عن مباراة الديربي أمام تورينو السبت ضمن المرحلة 29 من الـ "سيري أ".

وقال الاتحاد الإيطالي لكرة القدم الأربعاء إن أربعة من أعضاء المنتخب أصيبوا بالفيروس خلال النافذة الدولية.

وخضع المنتخب الإيطالي بأكمله للاختبار في صوفيا الاثنين وجاءت النتائج سلبية، لكن أحد العاملين اشتكى الثلاثاء من عوارض خفيفة مصحوبة بالتهاب في الحلق، قبل أن يتم عزله، وعاد إلى إيطاليا حيث جاءت نتيجة اختباره إيجابية.

خرق للقيود في يوفنتوس

وشهدت أروقة نادي يوفنتوس أزمة أخرى الخميس، بعدما تداولت الصحف قضية مداهمة الشرطة لفيلا اللاعب الأميركي ويستون ماكيني خلال حفل أقامه بحضور زميليه البرازيلي آرثور والأرجنتيني باولو ديبالا، ما يشكّل خرقا لقيود مكافحة فيروس كورونا في إيطاليا.

وأشارت العديد من وسائل الإعلام المحلية، إلى أن الشرطة عمدت إلى تغريم اللاعبين الثلاثة والمشاركين في الحفل، بانتظار أن تتخذ إدارة نادي يوفنتوس إجراءات تأديبية بحقهم، ولكن من دون أن ترشح أي معلومات بهذا الشأن حتى الساعة، بحسب ما أفاد مصدر من داخل النادي.

وقدم ديبالا اعتذاره حيث كتب في حسابه على انستاغرام "أعرف أنه في هذه الأوقات الصعبة التي يمر بها العالم مع كوفيد، كان من الأفضل ألا أرتكب خطأ ولكني أخطأت لتناول العشاء في الخارج". وأوضح "لم تكن حفلة، ولكنني ارتكبت خطأ على أي حال وأعتذر لذلك".

