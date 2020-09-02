وفي الجولة ذاتها، يلتقي لاتسيو بأتالانتا في مباراة قوية، في حين يواجه إنتر خارج أرضه الفريق الصاعد حديثاً بينيفينتو، أما ميلان فسيواجه بولونيا، فيما سيحل روما ضيفاً على فيرونا.

أما ديربي ميلانو بين إنتر وميلان فسيقام في الجولة الرابعة بحسب ما أسفرت القرعة، فيما ستشهد الجولة السابعة قمة لاتسيو ويوفنتوس.



مواعيد أهم المباريات:

- الجولة 2: روما - يوفنتوس

- الجولة 3: (يوفنتوس - نابولي) و (لاتسيو - إنتر)

- الجولة 4: إنتر - ميلان

- الجولة 7: لاتسيو - يوفنتوس

- الجولة 16: ميلان - يوفنتوس

- الجولة 18: (روما - لاتسيو) و (إنتر - يوفنتوس)

في التالي جدول الدوري الإيطالي كاملاً للموسم الجديد:



