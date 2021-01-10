تجاوز يوفنتوس ضيفه ساسوولو بصعوبة 3-1 يوم الأحد ضمن الأسبوع السابع عشر من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وعانى يوفنتوس من عدة غيابات في صفوفه لظروف مختلفة آخرها الإعلان عن إصابة الهولندي دي ليخت بفيروس كورونا.

وسجّل يوفنتوس الهدف الأول بتسديدة قوية من البرازيلي دانييلو (50) مستثمراً النقص العددي للضيف إثر طرد أوباينغ من غينيا الاستوائية 45+1.

وأدرك الفرنسي ديفريل التعادل في الدقيقة 58 لتزداد الضغوط على حامل اللقب.

وعاد يوفنتوس للمقدمة في الدقائق الأخيرة بفضل البديل الويلزي آرون رامسي (82) والذي اشترك بدلاً من مكيني الذي استبدل في الشوط الأول بسبب الإصابة حاله كحال الأرجنتيني ديبالا الذي عوضه السويدي كولوسفسكي.

وبصم البرتغالي كريستيانو رونالدو على الهدف الثالث في اللحظات الأخيرة 90+2 ليعادل الرقم العالمي التاريخي المسجل باسم جوزيف بيتسان كأكثر لاعب تسجيلاً في كرة القدم المحترفة برصيد 759 هدفاً.

وصار رصيد يوفنتوس 33 نقطة في المركز الرابع فيما توقف رصيد ساسوولو عند 29 نقطة.