وسيبدأ يوفنتوس حملة الدفاع عن لقبه خارج أرضه عندما يلتقي بارما في الخامس والعشرين من أب/أغسطس القادم، في مباراة تحمل ذكريات خاصة للحارس الأسطوري بوفون.

وانتصر يوفنتوس في الموسم الماضي على أرض بارما 2-1 ذهاباً لكنه سقط في فخ التعادل في لقاء العودة 3-3.

أما المرحلة الثانية، فيستضيف فيها يوفنتوس على ملعبه "أليانز ستاديوم" وصيفه في الموسمين الماضيين نابولي، في مباراة ستحمل معاني خاصة للمدرب الجديد لحامل اللقب ماوريتسيو ساري، إذ ستجمعه بالفريق الذي أشرف عليه ثلاثة أعوام قبل الانتقال الى تشيلسي الإنكليزي.

وفي ذات السياق ستكون مهمة إنتر بقيادة مدربه الجديد كونتي أقل تعقيداً عندما يستضيف الصاعد من الدرجة الثانية ليتشي في المرحلة الأولى.

أما الوصيف نابولي فسيلاقي فيورنتينا في قمة مبكرة، وهذه بقية مباريات المرحلة الأولى:

كالياري – بريشيا

هيلاس فيرونا – بولونيا

روما – جنوى

سامبدوريا – لاتسيو

سبال – أتالانتا

تورينو – ساسولو

أودينيزي - ميلان

