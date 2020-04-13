كما اعتبر أنّ الفوضى التي تحدث عنها لا تتهدّد فحسب فريقه سمبدوريا الذي كان الأكثر تأثراً بفيروس كورونا في "Serie A" بإصابة ستة من لاعبيه، وإنما أيضاً ستمسّ بقية الفرق الأخرى.

وأكد رانييري في مقابلة مع "راديو أنكيو سبورت" المحلي أن جميع لاعبيه الستة " تعافوا. تأثرنا كثيرا بخبر إصابتهم. كنت اتحدث معهم من فترة الى أخرى، وبفضل الرعاية الإلهية، كانوا أقوياء بدنيا وذهنيا".

وعن الجدل القائم حاليا بشأن استئناف الموسم من عدمه في ظل تفشي "كوفيد-19" في إيطاليا حيث بلغ عدد الوفيات فيها قرابة عشرين ألفا من أصل أكثر من 150 ألف إصابة، رأى رانييري أنه يجب ترك القرار "لمن يتحمل المسؤولية".

ووسط الحديث عن معاودة التمارين في أوائل الشهر المقبل بشرط أن يخضع اللاعبون لفحص كورونا بحسب ما أفاد رئيس الاتحاد المحلي للعبة غابرييلي غرافينا، مع وضع اواخر الشهر المقبل أو أوائل حزيران/يونيو من قبل بعض وسائل الإعلام كموعد محتمل لاستئناف الدوري، رأى رانييري أن "اللاعبين مثل سيارات الفورمولا وان، هل باستطاعتنا أن نضغط عليهم الى أقصى حد؟ هل شهر من التحضير سيكون كافيا لخوض ثلاث مباريات في الأسبوع؟".

واعتبر أنه في حال اتخذ القرار بالاستئناف "يجب ربما أن يُسمَح بإجراء خمسة تبديلات، وإذا لم يحصل هذا الأمر سنضع اللاعبين تحت ضغط هائل، لاسيما أولئك الذين أصيبوا بالفيروس"، في إشارة الى لاعبيه مانولو غابياديني، الغامبي عمر كولي، السويدي ألبين إيكدال، أنتونيو لا غومينا، النرويجي مورتن ثورسبي وفابيو ديباولي.

وتابع "في كافة الأحوال، بالنسبة لي ستكون بطولة مشوهة بسبب الاضطراب الذي حصل في الانتظام المعتاد، لكني أعتقد أنه من الصائب اللعب من أجل الفوز بلقب الدوري وتجنب الهبوط (الى الدرجة الثانية)، إذا كان علينا (كأندية) فعل ذلك".

وأشار الى أن رئيس النادي ماسيمو فيريرو "لم يخبرنا قط أنه يرغب بإيقاف الموسم نهائيا، لكنه يفكر بصحة الشبان. إنه ينتظر القرار من فوق (الاتحاد). أي قرار سيجلب الفوضى، سيكون هناك دائما بعض الامتعاض".

ورأى أنه من الأفضل ترك هذه المسألة الحساسة "لأولئك الذين يجب أن يتحملوا هذه المسؤولية"، متطرقا الى الاقتراح الذي تقدم به الرئيس التنفيذي الحالي لمونزا والسابق لميلان أدريانو غالياني بأن يؤجل الموسم المقبل لبداية 2021 افساحا بالمجال لإكمال الموسم الحالي، قائلا "إنه ليس بالاقتراح السيء، وغالياني من المديرين العظماء".