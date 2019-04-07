تعادل نابولي مع ضيفه جنوى بهدف لمثله يوم الأحد في المرحلة الحادية والثلاثين من الدوري الإيطالي لكرة القدم، ليقدم هدية جديدة للبطل يوفنتوس.

ولم يستثمر نابولي الفرص التي أتيحت له طوال الدقائق التسعين ولا حتى حالة النقص العددي للضيف بعد طرد ستورارو منذ الدقيقة الثامنة والعشرين.

وتقدم البلجيكي ميرتنس بالنتيجة (34) لكن الصربي لازوفيتش منح جنوى التعادل في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

وصار رصيد نابولي 64 نقطة في المركز الثاني بفارق 20 نقطة عن يوفنتوس قبل سبع مراحل من نهاية المسابقة.

وكان نابولي قد خسر في الجولة الماضية أمام إمبولي 2-1.