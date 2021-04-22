وعاد نابولي إلى سكة الانتصارات بعد تعادله مع انتر في المرحلة السابقة بعد أن أسقط لاتسيو في مباراة مثيرة على ملعب "دييغو أرماندو مارادونا" جنوب البلاد رافعاً رصيده إلى 63 نقطة في المركز الخامس خلف يوفتنوس الرابع (65).

وسجل القائد لورنتسو إنسينيي (7 من ركلة جزاء و53)، ماتيو بوليتانو (12)، البلجيكي دريس مرتنس (65) والنيجيري فيكتور أوسيمهن (80) أهداف أصحاب الأرض فيما أحرز تشيرو ايموبيلي (70) والصربي سيرغي ميلينكوفيتش-سافيتش هدفي الضيوف (74).

ووضع فريق المدرب جينارو غاتوزو حدًا لسلسلة من خمسة انتصارات متتالية للاتسيو في الدوري.